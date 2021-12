Nordamerika-Tournee mit vielen ÖSV-Glanzlichtern

Innsbruck – Der Nordamerika-Auftritt der weltbesten Skifahrer ist vorbei – und eine Erkenntnis daraus: Das Wetter lässt sich in den kanadischen Rocky Mountains (Lake Louise) auf über 3000 Metern ebenso wenig bändigen wie auf der US-Seite des Gebirgszugs (Beaver Creek). Drei Absagen aus am Ende sieben geplanten Herren-Rennen sprechen für sich. Zudem sorgte der Corona-Wirbel um verpatzte Tests in Kanada vor der Reise nach Beaver für großen Ärger und für Aufsehen – aber in Summe weniger als die starken ÖSV- Athleten, die bei Damen und Herren groß aufzeigten.