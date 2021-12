Rampe für neue Wohnanlage in Nassereith bereit

Nassereith – Der wahre Feiertag in dieser Woche wird für so manche Nassereither der Donnerstag sein. Denn einen Tag nach Maria Empfängnis können die neuen Wohnungen der GHS-Anlage an der Fernpassstraße bezogen werden. Etwas oberhalb der Durchzugsstraße thront die Anlage mit 24 Einheiten – demnächst soll ein zweites Gebäude mit ebenso vielen Wohnungen in Angriff genommen werden.