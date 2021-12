Schauspieler Erwin Steinhauer im Interview: Mehr Zeit für die Familie

Schon am 13. Dezember wird „Single Bells“, zum x-ten Mal, im ORF wiederholt. Eine Woche später folgt „O Palmenbaum“ und unmittelbar danach die funkelnagelneue Doku „Von Single Bells zum Palmenbaum“, produziert von der „Mutterschifffilm“. Was ist das genau?

Steinhauer: Ja, das Team und ich trafen meine zu „Single Bells“-Zeiten achtjährige Filmtochter, die damals Marielle Hahn hieß und heute den Namen Mariella Schaller trägt. Sie lebt nun in Gmunden, ist Allgemeinmedizinerin und hat drei Kindern. In Anspielung auf eine berühmte Szene, in der sie sich übergeben musste, konnte ich mir die Bemerkung „Du warst die beste Speiberin vorm Christbaum“ nicht verhehlen. Da korrigierte sie mich: „Im Bild war aber deine Speibe!“ Ja, richtig, weil es nicht gleich gelungen war, hat das Regisseur Xaver Schwarzenberger mit einem Schnitt gelöst. Die Speibe war übrigens Joghurt. Nun, das war auf jeden Fall ein bewegendes Wiedersehen.

Steinhauer: Schon, aber eine Stadtkomödie war noch nie dabei. Also war es nicht schwer, mich zur „Lederhosenaffäre“ in Innsbruck zu überreden. Ich bin darin Anwalt und Vater des steirischen Hauptdarstellers Stefan Pohl. Ein ungemein begabter und sympathischer Bursche. Wir hatten bereits früher einmal miteinander gedreht, nämlich für „Maximilian“, wo er der junge Liebhaber meiner Frau, die mich ertragen musste, war. In einer Szene musste ich ihn damals in einem Brunnen fast ertränken.