Griss um den Grafenstadl in Schwaz: Ein Kulturort für alle

Schwaz – Jahrelang war es sehr still um den Enzenberg Grafenstadl in Schwaz. Doch jetzt ist ein regelrechtes Griss darum ausgebrochen. Und wer einmal ins Obergeschoß des Gebäudes kommt, der versteht auch warum. Dort öffnet sich ein gut 250 m² großer Raum mit eindrucksvollen Deckenbalken, einer Art Empore bzw. Galerie, dicken Wänden und einem Charme aus alten Tagen, wie man ihn nicht mehr so oft findet.