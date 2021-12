Erhebliche Lawinengefahr in Tirol, zahlreiche Unfälle auf Schneefahrbahn

Im Gemeindegebiet von Jenbach geriet am Sonntag kurz nach 17 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Lenker auf der Kasbach-Landesstraße von Jenbach aus Richtung Maurach am Achensee kommend auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem von einem 55-Jährigen gelenkten Auto. Unmittelbar darauf fuhr eine 54-jährige Frau talwärts und konnte aufgrund der Schneefahrbahn ebenfalls ihr Fahrzeug nicht mehr anhalten. Sie rutschte in der Folge mit ihrem Pkw in die beiden Unfallfahrzeuge. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Beifahrerin des 55-Jährigen wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten und vier Insassen in den betroffenen Fahrzeugen blieben unverletzt.