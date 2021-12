Tiroler Umfrage: „Ja, aber“ zum Lockdown, Konsumlaune kühlt stark ab

Innsbruck – Seit über zwei Wochen ist Österreich im vierten Corona-Lockdown seit März 2020. Dass entgegen so mancher Polit-Aussagen vom Sommer weiterhin kein Ende der Pandemie in Sicht ist, trübt die Stimmung in der Bevölkerung deutlich, geht aus der neuen Konsumentenbefragung von Tiroler Wirtschaftskammer, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) und TT hervor (IMAD befragte 500 Tirolerinnen und Tiroler).