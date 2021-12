Jubel in Jenbach: Herbstmeistertitel wurde fixiert

Der KSK Sparkasse Jenbach ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen: Mit einem klaren 6:2-Heimsieg gegen Saalfelden sicherten sich die Unterländer den Herbstmeistertitel in der Bundesliga West. Acht Siegen stehen dabei nur ein Remis und eine Niederlage gegenüber. An zweiter Stelle liegt die zweite Mannschaft des KV Sparkasse Schwaz. Erst zwei Niederlagen (zuletzt 3:5 in Hallein) wendeten das Blatt zu Gunsten der Jenbacher. (TT)