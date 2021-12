Empörung bei 1860 München: Die "Wampe von Gießing" darf nicht mehr

Der Routinier reagierte „schockiert" auf den Rauswurf beim Club, in dem es ohnehin schon lange rumort. Mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, holte der frühere Bundesligist bisher erst fünf Saisonsiege. Auf Mölders' Konto gehen fünf Tore in 18 Spielen. In der vergangenen Saison war er mit 22 Toren noch Torschützenkönig in der 3. Liga geworden. (APA, dpa)