Zwei Autos und ein Klein-Lkw kollidierten in Fließ, alle drei Lenker verletzt

Fließ – Drei Verletzte hat ein Unfall am Dienstag in Fließ gefordert, berichtet die Polizei: Zwei Autos und ein Klein-Lkw kollidierten gegen 6.30 Uhr auf der Kreuzung zwischen der Piller Landesstraße und der Landecker Straße.

So kam es dazu: Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Piller Landesstraße talwärts in Richtung „Neuer Zoll“ unterwegs, bei der Stopp-Tafel an der Kreuzung blieb er stehen. Gleichzeitig lenkte ein 19-Jähriger seinen Klein-Lkw auf der Landecker Straße von Prutz kommend in Richtung Landeck. Ein 59-Jähriger wollte wiederum von Niedergallmigg kommend die Landecker Straße in Richtung Piller Landesstraße überqueren und fuhr dazu in die Kreuzung ein.