ÖVP will Heeres-Einsatz im Irak, Grüne nicht

Tanner hat kürzlich das Heereskontingent zum Einsatz in Mali verabschiedet.

Wien – In der türkis-grünen Bundesregierung gibt es ein neues Konfliktfeld: Der kleinere Koalitionspartner positioniert sich gegen den von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geplanten Bundesheer-Einsatz im Irak. „Wir lehnen die Beteiligung Österreichs an der NATO-Mission im Irak ab“, befand der grüne Verteidigungssprecher David Stögmüller.

Die NATO hatte bereits im Februar bekannt gegeben, ihren Irak-Einsatz schrittweise von 500 auf 4000 Soldaten aufzustocken. Dabei will auch Österreich mitmachen. Man würde sich „grundsätzlich“ mit „Beratungspersonal“ beteiligen, wobei Österreich aufgrund der jahrzehntelangen Beteiligung an UNO-Einsätzen am Golan (Syrien) und im Libanon über eine entsprechende „Expertise und Akzeptanz“ verfüge, erklärte Ministeriumssprecher Michael Bauer.