„Onkel“ verging sich an Mädchen: 43-Jähriger am Landesgericht verurteilt

Innsbruck – Als Jugendfreund der Mutter war ein in Tirol wohnhafter Serbe mit deren kleinen Töchtern in Kontakt gekommen. Den privaten Rahmen hatte der 43-Jährige in den Jahren 2014 bis 2016 auf das Übelste ausgenützt. So bezeugten beide Mädchen, dass sie von dem „Onkel“ in Wohnräumen missbraucht worden waren. Die Mutter der Kinder hatte zumindest in einem Fall davon schon seit Jahren gewusst.