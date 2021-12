„Bekämpfung der Korruption muss zentrales Thema werden“

Wien – Die Initiatoren des Anti-Korruptionsvolksbegehrens machen auch nach der Regierungsumbildung Druck in eigener Sache. Anlässlich des internationalen Anti-Korruptions-Tages am morgigen Donnerstag erging ein öffentlicher Appell von insgesamt 13 zivilgesellschaftlichen Organisationen an den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), an den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie an alle Parlamentsparteien. Konkret eingefordert wurde vor allem das schon lange geplante Informationsfreiheitsgesetz.