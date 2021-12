Erste Rede Nehammers: Neue Töne des neuen Regierungschefs

Wien – Es ist Karl Nehammers erster Auftritt als Regierungschef, bei dem er sagt, was und wie er es zu tun gedenkt. Als ÖVP-Innenminister auch rhetorisch scharf, präsentiert er sich am Dienstag, bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, anders als gewohnt: dialogbereit, verbindlich.

Die Blauen befeuern die Proteste gegen die Corona-Vorgaben der türkis-grünen Koalitionäre. Nötig sei, die Sprache zu verändern, von einem Gegeneinander zu einem Miteinander zu kommen, befindet Nehammer: „Wir sind eine Gesellschaft. Das Virus ist unser Feind.“ Die Tausenden Menschen, die demonstrieren, seien „nicht alle gleicher Meinung“. Viele von ihnen hätten Ängste und Sorgen, seien wütend, manche seien „auf Krawalle aus, das ist aber die Minderheit“. Eingehen wolle er auf all das. „Das Virus soll nicht der Mühlstein um den Hals der Republik werden.“

Und was die Debatte wegen des Dollfuß-Museums in der Gemeinde von Neo-Innenminister Gerhard Karner anlangt: Da verteidigt Nehammer den Parteifreund. Karner sei „Verfassungspatriot, dem Grund- und Freiheitsrechte wichtig sind“. Die ÖVP habe sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, bekenne sich zu Unheil und Unrecht, das es gegeben habe.

Von den Agenden her bleibt im Kanzleramt nicht alles wie gehabt: Die Medienangelegenheiten gibt Nehammer an ÖVP-Ministerin Susanne Raab – bei der die Bereiche Frauen, Familie und Integration ressortieren – ab. Seine Riege gestaltet Nehammer ebenfalls um. Es bleiben aber auch Vertraute von Ex-Regierungschef Kurz. Markus Gstöttner steigt vom Vize zum Kabinettschef auf. Kristina Rausch, langjährige Social-Media-Verantwortliche von Kurz, die in der Parteizentrale gewerkt hat, ist fortan für die strategische Kommunikation im Kanzleramt verantwortlich.