TT-Leitartikel zur Impfpflicht: Hieb- und stichfest

Die Bundesregierung ist mit ihrer ursprünglichen Strategie, die Corona-Impfung mit purer Überzeugungskraft an Frau und Herrn Österreicher zu bringen, nicht gänzlich gescheitert. Dreiviertel der impfbaren Bevölkerung hat immerhin der Einladung zum Erst-, Zweit- oder Drittstich Folge geleistet. Doch nun steht Türkis-Grün an. Oder vielmehr: standhaften Impf­skeptikern und radikalen Impfgegnern gegenüber. Will die Gesellschaft die Pandemie und mit ihr alle Einschränkungen überwinden, bedarf es für diese Gruppe der allgemeinen Impfpflicht. Aber einer, die besser hieb- und stichfest ist.