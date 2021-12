Ein Finale, das von historischer Schärfe ist

Salzburg –„Wenn uns das jemand vor Saisonbeginn gesagt hätte, dass wir es am letzten Spieltag in der eigenen Hand haben, hätten wir das alle unterschrieben“, notierte Salzburg-Coach Matthias Jaissle vor dem heutigen Showdown im leider leeren Stadion in Wals-Siezenheim. Ein Punkt reicht fix für den historischen erstmaligen Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale, nachdem die Bullen zuletzt gegen Lille (0:1) und Wolfsburg (1:2) zwei Chancen liegen gelassen haben.

Salzburg spielt ohne Blick auf das Parallelspiel – vom Weiterkommen in der Königsklasse bis zum Ausscheiden aus dem Europacup ist alles möglich – wie immer auf Sieg: „Wir beteiligen uns an so Rechenspielen überhaupt nicht“, stellt Jaissle klar. Das entspricht auch nicht der hauseigenen DNA. Und ein Stück weit müssen bei all dem Druck wieder jene Freude und Unbekümmertheit Einzug halten, die die (Jung-)Bullen vor allem zu Saisonbeginn so stark gemacht haben. Dann wird nach über 20 Jahren – Sturm Graz erreichte in der Saison 2000/01 die zweite Champions-League-Gruppenphase – ein weiteres österreichisches Europacuphighlight möglich.