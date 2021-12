Atomgespräche mit dem Iran werden am Donnerstag in Wien fortgesetzt

Wien – Die Gespräche über eine Beschränkung des iranischen Atomprogramms werden am Donnerstag in Wien fortgesetzt. Das teilte die EU, welche die Verhandlungen koordiniert, am Mittwoch mit. Die Beratungen der Spitzendiplomaten waren Ende vergangener Woche für Konsultationen in den jeweiligen Hauptstädten unterbrochen worden. Die inzwischen siebente Runde der Gespräche stand bisher unter einem schlechten Stern.