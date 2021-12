Gut zu wissen: Diese Regeln gelten nach dem Lockdown für Gastro, Events und Co.

Plus

In den Bundesländern gelten nach dem Lockdown-Ende für Geimpfte und Genesene ab dem 12. Dezember unterschiedliche Regelungen, die von den österreichweiten „Mindeststandards" abweichen. Tirol, Vorarlberg und Burgenland öffnen ab Sonntag alle erlaubten Bereiche. Niederösterreich, Salzburg und die Steiermark sperren Gastronomie und Hotels erst am 17. Dezember auf, Wien erst am 20. Dezember. Oberösterreich bleibt wohl bis 17. Dezember im Lockdown, Kärnten entscheidet erst. Die Maßnahmen im Überblick.