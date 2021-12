Pians – Trotz seiner knöchelhohen Sicherheitsschuhe erlitt ein 50-Jähriger am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Pians schwere Verletzungen. Der Mann fuhr mit einem elektrisch angetrieben Hubstapler in einem Kühlraum rückwärts. Dabei klemmte er sich den Fuß zwischen einer Eisenschiene in Bodennähe und dem Stapler ein. Der Arbeiter wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)