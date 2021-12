17-Jähriger verlor Kontrolle über Auto: Drei Verletzte in Haiming

Haiming – Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch kurz nach 20 Uhr auf der Ötztal Straße (B186) in Haiming drei Verletzte gefordert. Laut Polizei fuhr ein 17-Jähriger mit einer 19-Jährigen am Beifahrersitz talauswärts, als er im Bereich Neu Ambach aufgrund von Schneematsch auf der Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 27-Jähriger wollte mit seinem Auto noch ausweichen, kam beim Bremsen jedoch ebenfalls ins rutschen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.