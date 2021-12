Nach Feuer an der Rax: Neuer Wald braucht viele Jahre

Der Brand an der Rax war einer der größten in den vergangenen Jahrzehnten.

Der Waldbrand war am 25. Oktober am so genannten Mittagstein in Hirschwang ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich extrem rasch aus – innerhalb von zehn Stunden von fünf auf etwa 115 Hektar. Nach Angaben der Feuerwehr entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwändigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte. Unterstützung kam in Form von zwei Löschflugzeugen auch aus Italien. (APA, TT)