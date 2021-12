Lockdown endet am Samstag: Aufatmen in Tirol, Appell an Disziplin

Innsbruck – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) spricht von „Öffnungsschritten mit Sicherheitsgurt“: Am Samstag endet der harte Lockdown für geimpfte Personen. FFP2-Maskenpflicht und 2G in vielen Bereichen bleiben. Neu ist die Sperrstunde um 23 Uhr. Nachtgastronomie und Après-­Ski bleiben aber zu. Wie es in diesem Bereich weitergeht, will die Bundesregierung am 9. Jänner entscheiden.