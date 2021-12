Schadsoftware: Vorsicht bei dubiosen Nachrichten und Mails

Gerade in der Weihnachtszeit haben derartige Fake-Nachrichten Hochsaison.

Wien – Corona hat bekanntlich zu einem enormen Schub in Richtung Digitalisierung geführt. Rund 16 Prozent der Österreicher nutzen laut einer Umfrage von McKinsey digitale Angebote erstmals seit Ausbruch der Pandemie. 60 Prozent nutzen digitale Angebote von Banken, im Unterhaltungsbereich sind es gar 84 Prozent.

Damit einher geht allerdings auch ein enormer Anstieg an Cyber-Kriminalität, die Angriffe im Netz stiegen in Österreich seit Pandemiebeginn um fast 70 Prozent. Und: Die Österreicher gehen zu locker mit ihren Daten um, zeigt eine Deloitte-Studie. Ein fataler Mix. Denn gerade in der Weihnachtszeit haben Fake-Nachrichten Hochsaison, warnt das Forum Mobilkommunikation (FMK).