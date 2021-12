Bund soll Zuschuss für Elementarpädagogik verdoppeln

Bildung fängt bereits im Kindergarten an. Doch auch in der Elementarpädagogik dreht sich zuvor vieles ums liebe Geld.

Innsbruck, Wien – An die 22.200 Kinder besuchen im laufenden Jahr 2020/21 in Tirol Kindergärten, an die 6100 Kinderkrippen und fast 3400 Horte. In einer von der Abteilung Statistik im Land veröffentlichten Prognose wird davon ausgegangen, dass der Bedarf in den Kindergärten im Jahr 2023/24 im Vergleich zu heuer um knapp drei Prozent abnehmen dürfte. Das ist der demografischen Entwicklung geschuldet. Gegenläufig dürfte sich der Bedarf im Hortbereich entwickeln. Hier reicht die Bandbreite einer Zunahme der Nachfrage von 2,5 bis zu 11 Prozent. Regional könnten diese Tendenzen aber differieren, heißt es in dem Bericht.