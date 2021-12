Die gute Geschichte: Besser verschenken als vergeuden

Die Expansion auf das gesamte Oberland ging dann recht schnell. Inzwischen zählt er an die 30.000 Nutzer. Für das Außerfern wurde ein eigenes „Reutte verschenkt“ ins Leben gerufen. Schon unterm Jahr erfreut sich das Forum großer Beliebtheit. „Uns ist wichtig, dass es ums Verschenken geht. Es wird hier nichts zum Kauf angeboten“, betont Daniel Seidner. So manches Mal greift man einer Familie in Not oder Bedrängnis mit Gutscheinen unter die Arme.

Und so ist natürlich gerade Weihnachten immer auch im Fokus der Initiative, die sich seit bald einem Jahr als Verein „Plattform für soziale Vernetzung“ etabliert hat. Vor zwei Jahren verteilte man in einem Imster Lokal noch Geschenke an Familien, die es nicht so leicht haben. Aber auch heuer gibt es eine aktuelle Weihnachtsaktion: Es geht um gemalte oder gebastelte Wünsche von Kindern, die sie an den Weihnachtsmann oder das Christkind richten. Die Kinder mit den tollsten Werken aus dem Oberland und Außerfern sollten diese noch bis zu diesem Sonntag an „Imst verschenkt“ in der Langgasse 9 in Imst schicken. Dann stehen die Zeichen recht gut, einen Weihnachtswunsch erfüllt zu bekommen.