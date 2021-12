Neues Massengrab mit Opfern des Massakers von Srebrenica entdeckt

Den Haag – In einem neu entdeckten Massengrab im Süden von Bosnien-Herzegowina sind weitere Opfer des Massakers von Srebrenica aus dem Jahr 1995 gefunden worden. Wie die Internationale Kommission für vermisste Personen (ICMP) am Mittwoch erklärte, wurde das Grab in der Nähe der Stadt Kalinovik gefunden, 200 Kilometer von Sebrenica entfernt. Damit sei es bisher das "mit Abstand" am weitesten von Srebrenica entfernt entdeckte Massengrab.