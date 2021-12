VSV brachte Fortsetzungsantrag in „Causa Ischgl" ein

Ischgl – Nachdem die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ende November bekanntgegeben hatte, die strafrechtlichen Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte in der Causa Ischgl einzustellen, will es der Verbraucherschutzverein (VSV) offenbar nicht dabei bewenden lassen. Er stellte bei der Anklagebehörde einen Fortsetzungsantrag und beantragte zudem weitere Erhebungen - unter anderem gegen Tirols LH Günther Platter (ÖVP).

Zudem wolle man in Wien eine Sachverhaltsdarstellung gegen Platter, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), den früheren Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und den jetzigen Bundeskanzler und damaligen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einbringen, kündigte VSV-Obmann Peter Kolba in einer Aussendung am Donnerstag an. "Damit auch die Rolle des Bundes bei dem Ischgl-Chaos untersucht wird", so Kolba. Man lasse nicht zu, dass "die Justiz versucht, diesen Skandal zu vernebeln und damit das Signal aussendet, dass Amtsträger Narrenfreiheit haben".