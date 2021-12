Autodieb auf frischer Tat ertappt: 46-Jähriger festgenommen

Zams – Ein 46-jähriger Dieb wurde Mittwochvormittag auf frischer Tat ertappt. Der Rumäne soll gegen 9.45 Uhr bei einer Tankstelle in Landeck aus einem unversperrten Pkw mehrere Gegenstände gestohlen haben. Anschließend nahm er laut Polizei bei einer Tankstelle in Zams einen unversperrten Wagen in Betrieb und fuhr damit zu einer anderen Tankstelle in Zams. Ein Zeuge zwang den 46-Jährigen mit seinem Auto zum Stehenbleiben, bis die Polizei eintraf. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.