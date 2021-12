Begnadigung für „Pusterer Bua“ Heinrich Oberleiter

In der sogenannten Feuernacht 1961 sprengten Südtirol-Aktivisten 37 Strommasten.

Rom – Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat gestern den 80-jährigen Heinrich Oberleiter begnadigt. Der Südtirol-Aktivist war einer der vier „Pusterer Buam“, die in den 1960er-Jahren für mehrere Anschläge in seiner Heimat verantwortlich waren. Oberleiter war zu lebenslanger Haft verurteilt worden, 1968 flüchtete er und lebt seither in Bayern. Seine Kinder hatten 2018 ein Gnadengesuch eingereicht. Dieses wurde von der Staatsanwaltschaft Brescia befürwortet.