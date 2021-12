„Nuaracher Demokraten“ treten bei Gemeinderatswahl in St. Ulrich an

St. Ulrich a. P. – In St. Ulrich am Pillersee tritt mit den „Nuaracher Demokraten“ eine neue Liste bei der Gemeinderatswahl an: Christoph Staffner ist Spitzenkandidat und geht auch im Rennen um den Bürgermeistersessel an den Start. Unterstützt wird er u. a. von Marcel Freytag und Gunnar Fussenegger.