Burkina Faso und Niger melden Tötung von 100 „Terroristen“

Militär in Burkina Faso.

Ouagadougou – Die Streitkräfte von Burkina Faso und Niger haben eigenen Angaben zufolge bei einer Offensive in den vergangenen beiden Wochen insgesamt etwa 100 "Terroristen" getötet. Seit dem 25. November seien an der gemeinsamen Grenze "etwa 100 Terroristen neutralisiert" und "etwa 20 Verdächtige festgenommen" worden, erklärten die Armeeführungen am Donnerstag. Vier Soldaten aus Burkina Faso seien demnach getötet worden, dreizehn weitere Soldaten beider Länder verletzt.