Kommt Assange auf freien Fuß? Urteil im Berufungsverfahren erwartet

London – Im Rechtsstreit um die von den USA geforderte Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange will das Londoner Berufungsgericht am Freitag (10.15 Uhr Ortszeit/11.15 Uhr MEZ) seine Entscheidung verkünden. Dabei geht es darum, ob die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags noch einmal gekippt wird oder ob die Entscheidung aus erster Instanz Bestand hat und Assange darauf hoffen kann, bald auf freien Fuß zu kommen.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte.