Wohnen wie Kevin und Carrie: Airbnb vermietet berühmte Filmkulissen

Einmal in Kevins Wohnzimmer Weihnachten feiern oder in Carrie Brad­shaws Ankleidezimmer stöbern – das wünschen sich viele Fans.

Die McCallister-Villa ist übrigens nicht der einzige Drehort, an dem übernachtet werden kann. Immer wieder bekommen Filmfans die Möglichkeit, zeitweise in das Zuhause ihrer Lieblings-Stars zu ziehen. Auch das Haus von „Twilight“-Figur Bella Swan (Kristen Stewart) in St. Helens, Oregon, konnte schon gemietet werden. Das Kellerman’s Mountain Resort in Pembroke, Virginia – die Filmkulisse aus dem Film Dirty Dancing, wo sich Johnny Castle (Patrick Swayze) und Baby (Jennifer Grey) das erste Mal trafen – ist ebenfalls bei Airbnb verfügbar.

Auch „Sex and the City“-Fans hatten im November Gelegenheit zu sehen, wie groß Carrie Bradshaws Ankleidezimmer ist. Schauspielerin Sarah Jessica Parker und Airbnb hatten Carries Apartment in New York für zwei Tage vermietet – allerdings nur für Gäste mit Wohnsitz in New York. Der Rest musste sich mit Couch-Surfing vor dem eigenen TV-Gerät begnügen. (TT)