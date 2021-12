SodaStream DUO: Das perfekte Geschenk für die ganze Familie!

Ein weiteres Plus: Beide Flaschen haben ein Fassungsvermögen von 1 Liter und sind spülmaschinengeeignet. Darüber hinaus ist die DUO mit nur 44 cm Höhe der kompakteste Sprudler im SodaStream Sortiment - sie passt problemlos unter fast jeden Küchenkasten. Für noch mehr Komfort sorgt bei der DUO auch der vereinfachte Zylinderwechsel. Sprudelfans müssen dank des Quick Connect Zylinder Systems den Kohlensäure-Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn bequem einsetzen. Mit nur einem Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck aufgesprudelt werden. Damit gehört nicht nur lästiges Schleppen schwerer Sixpacks, sondern auch die Lagerung zuhause der Vergangenheit an!

Die DUO räumte bereits kurz nach der Markteinführung Bestnoten und Preise in Serie ab. So wurde sie vom ETM-Testmagazin1 mit der Spitzennote „Sehr gut“ (96,2 %) bewertet und beim Kitchen Innovation Award 2021 gleich doppelt ausgezeichnet: Als „Winning Product“ (Consumer’s Choice) in den Kategorien Funktionalität, Produktvorteile, Design und Nachhaltigkeit sowie mit dem „Golden Award – Best of the Best“ in der Kategorie Küchengeräte. Im Vorfeld wurde die DUO von testsieger.de2 „uneingeschränkt empfohlen“ und ihr wurde die Top-Note „Sehr Gut“ (1,3) verliehen.