Schlag gegen die Schlepperkriminalität: Sechs Festnahmen in Tirol und Wien

(Symbolfoto) © Rehfeld

Innsbruck – Der Tiroler und Wiener Polizei gelang kürzlich ein Schlag gegen die Schlepperkriminalität: Nach umfangreichen Ermittlungen wurden am 20. November bei Hausdurchsuchungen in Wörgl, Innsbruck und Wien fünf Personen im Alter von 23 bis 37 Jahren mit syrischer bzw. irakischer Staatbürgerschaft festgenommen – vier davon in Tirol und eine in Wien. Weitere Ermittlungen führten dann zu einer sechsten Festnahme eines 33-jährigen Syrers am 7. Dezember in Wien. Bei allen Beschuldigten handelt es sich laut Exekutive um asylberechtigte Personen, über die die Untersuchungshaft verfügt wurde.

Bei den Hausdurchsuchungen in Tirol konnte ein Bargeldbetrag von über 40.000 Euro sowie ein Pkw im Wert von 12.000 Euro sichergestellt werden.

34-Jähriger als Hauptbeschuldigter

„Die sechs festgenommenen Personen stehen im Verdacht, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung durch professionelles und arbeitsteiliges Zusammenwirken, zumindest seit dem Frühjahr, eine große Anzahl an Fremden entgeltlich über die Balkanroute nach Österreich geschleppt und in Folge die Verbringung weiter nach Italien, in die Schweiz und nach Frankreich organisiert und durchgeführt zu haben," teilte das Landeskriminalamt Tirol mit. Als Hauptbeschuldigter gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 34-jähriger Iraker mit Wohnsitz in Innsbruck. Er dürfte die Schleppungen organisiert und die anderen Mitglieder entsprechend angewiesen haben.

Im Wesentlichen dürfte laut Polizei in zwei Gruppierungen agiert worden sein: Ein Teil war für die vorübergehende Unterbringung, Zusammenführung von fünf bis zehn Personen zu einer Gruppe sowie deren Transport zu den Bahnhöfen in Wien verantwortlich. Die andere Gruppe organisierte die Beförderung mittels Nachtzug von Wien nach Tirol sowie Zugfahrten über die Binnengrenze nach Italien. Bei den geschleppten Personen handelte es sich überwiegend um ägyptische Staatsbürger, die für die Schleppung von Österreich nach Italien rund 600 Euro pro Person an die kriminelle Vereinigung bezahlen mussten, hieß es. Weitere Ermittlungen – insbesondere zu den internationalen Kontakten – sind noch im Gange.

Heuer bereits mehr als 350 Schlepper bundesweit festgenommen

Bundesweit wurden heuer bereits mehr als 350 Schlepper, davon 21 in Tirol, festgenommen. Im Jahr 2020 waren es 311 (28 in Tirol) und 2019 insgesamt 242 (37 in Tirol) festgenommene Schlepper.