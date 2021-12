Schlepperbande schleuste 250 Menschen durch Tirol

Innsbruck – Am Anfang stand ein Drogendelikt, am Ende zerschlug das Landeskriminalamt einen professionellen Schlepperring. Am 22. November nahmen Polizeibeamte in Tirol drei Syrer und einen Iraker fest, einen weiteren Syrer verhafteten die Kollegen in Wien. Die Verdächtigen sind zwischen 23 und 37 Jahre alt. Am Dienstag schlugen die Beamten noch einmal zu – diesmal traf es einen weiteren Syrer (33) in der Bundeshauptstadt. Die sechs Beschuldigten, allesamt Asylberechtigte, befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.