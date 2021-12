Handel, Covid und Formel 1: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Am Samstag geht Lockdown zumindest in Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland zu Ende. Ob der Handel die dreiwöchigen Schließungen noch aufholen kann, wird Dieter Unterberger, Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, in „Tirol Live“ erklären. Das Talk-Format startet heute wieder ab 18 Uhr auf TT.com.