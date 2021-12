Kühn Überraschungssieger in Hochfilzen, Heim-Debakel für ÖSV-Biathleten

Noch am Freitagnachmittag will es Lisa Hauser deutlich besser machen, die Gesamtweltcupführende ist im Sprint eine der Mitfavoritinnen. Ihre Teamkollegen hatten im Geisterrennen ohne Zuschauer hingegen wie schon beim Auftakt in Schweden in den Sprints nichts mit den Spitzenplätzen zu tun. „Es war ein harter Arbeitstag, ich habe mir am Schießstand schwergetan. Zwei Fehler sind doch zu viel", betonte Leitner. Es hapere momentan einfach in allen Bereichen ein bisschen, so der Lokalmatador. Sein Rückstand auf Kühn betrug beträchtliche 1:15,5 Minuten.