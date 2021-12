Fahrer bewusstlos: Pick-up raste in Innsbruck in parkendes Autos

Innsbruck – Weil er plötzlich das Bewusstsein verloren hatte, fuhr das Auto eines 60-jährigen Mannes Freitagfrüh in Innsbruck mit hoher Geschwindigkeit auf einen Parkplatz.

Der Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Pick-up am Saurweinweg unterwegs, als er aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Das Auto wurde immer schneller und raste führerlos und ungebremst über die Tschiggfreystraße in einen Parkplatzbereich. Dort krachte der Pick-up in ein geparktes Auto und kam schließlich zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto auf ein weiteres abgestelltes Fahrzeug geschoben.