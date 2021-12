Höchste Inflation seit fast 40 Jahren in den USA: Fed unter Zugzwang

© Liu Jie via www.imago-images.de

Die Federal Reserve sieht das Inflationsphänomen mittlerweile nicht mehr als vorübergehend an.

Washington – Die Inflation in den USA steigt auf geradezu schwindelerregende Höhen. Waren und Dienstleistungen kosteten im November 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Juni 1982. Von Reuters befragte Experten hatten mit diesem Schub gerechnet, nachdem die Inflationsrate im Oktober noch 6,2 Prozent betragen hatte.