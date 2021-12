Stellantis will mit Software Milliarden umsetzen

Wien – Wer an DS (Deesse) denkt, muss zwangsläufig an Frankreich denken. Schließlich war es keine geringere Marke als Citroën, die mit der DS Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Ikone im Fahrzeugbau geschaffen hat. Mittlerweile hat sich im Stellantis-Markenverbund DS als eigens Label etabliert und sich vom Citroën-Stamm emanzipiert. Mittlerweile ist es sogar schon so, dass ein DS-Fabrikat sogar schon in Deutschland produziert wird: Kürzlich liefen die ersten Exemplare der zweiten DS-4-Generation in Rüsselsheim vom Band, der Zentrale von Opel.