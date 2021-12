Auf Schutzweg von Auto erfasst: 12-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Innsbruck ist ein 12-Jähriger schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Er wollte die Viktor-Franz-Hess-Straße überqueren und wurde auf dem Schutzweg von einem Auto erfasst. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik.