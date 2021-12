Tiroler Armutsforschungsforum: Immer öfter reicht das Geld nicht

„Auch in Tirol wird am Ende oft genug am Essen gespart“, sagt Studienleiter Wolfgang Exenberger.Symbolfoto: imago

Innsbruck – Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden – für Dinge des täglichen Bedarfs, die Miete und sogar Nahrungsmittel. Häufig muss jeder Euro zweimal umgedreht werden, wenn er überhaupt da ist. Durch die Pandemie und ihre Auswirkungen leben auch hierzulande immer mehr Menschen, besonders Frauen, in prekären Verhältnissen. Zu diesem Schluss kommt eine gestern präsentierte Studie des Tiroler Armutsforschungsforums. Das Problem hat zahlreiche Facetten, verschiedene Ursachen und schwerwiegende Folgen, sagen die Experten.

Dutzende Betroffene und Sozialarbeiter wurden befragt, eine Menge an Daten ausgewertet. Die Ergebnisse seien eindeutig, meint Andreas Exenberger vom Institut für Wirtschaftstheorie der Uni Innsbruck und Koordinator der in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen durchgeführten und vom Land Tirol finanzierten Erhebung: „Das Thema Armut ist ein oft übersehenes, aber es gibt genug Menschen, für die jede unerwartete Ausgabe eine Katastrophe bedeutet – etwa eine Waschmaschine.“ Viele könnten sich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht mehr leisten, zögen sich daher weiter aus Freundes- oder Bekanntenkreisen zurück und verarmen dadurch sozial. „Und auch in Tirol wird am Ende oft genug am Essen gespart.“