Mordversuch in Innsbruck: Flüchtiger in Untersuchungshaft

Dann im November eine Polizeikontrolle in einem Zug nach München. Beamte waren auf einen Somalier gestoßen, der sich ohne Ausweis in der Zugtoilette verschanzt hatte. Die Fingerabdrücke zeigten den Polizisten dann später, dass sie einen dicken Fisch an Land gezogen hatten – der 24-Jährige war mittlerweile von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft per Europäischem Haftbefehl wegen Verdachts des Mordversuchs gesucht worden.