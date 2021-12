Schöne Bescherung: Handel wandert ins Netz ab

Linz – Die wirtschaftlich gute Nachricht zuerst: Die Pandemie rüttelt offenbar nicht an der Höhe der Geschenksausgaben der Österreicher. Die liegen mit 1,94 Mrd. Euro nahezu gleich hoch wie in den Vorjahren. Denn schon im ersten Krisenjahr waren sie um „nur“ zwei Prozent von 2,0 auf 1,97 Mrd. Euro gesunken, rechnen Christoph Teller und Ernst Gittenberger, Handelsexperten der Johannes Kepler Universität (JKU), vor. Die Wissenschafter schließen daraus, dass „Österreicher heuer trotz Krise kaum sparen und nahezu genauso viele Geschenke wie im Vorjahr kaufen“ werden. Daran ändere auch der jüngste Lockdown nichts, wie Befragungen zeigen. Eingekauft wird also, die Frage ist nur: Wo? Mit 45 Prozent der Befragten, die heuer mehr Geschenke als im Vorjahr im Internet bestellen wollen, ist die Antwort deutlich.