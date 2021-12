Salzburger Festspiele 2022: Ohne vorauseilenden Pessimismus

In der Musiktheater-Sparte setzt Hinterhäuser auf bewährte Kräfte: Romeo Castellucci, der zuletzt „Salome“ und „Don Giovanni“ an der Salzach auf die Bühne brachte, wird die Inszenierung des Doppelabends aus Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ und Carl Orffs Oratorienoper „De temporum fine comœdia“ verantworten. Am Pult des Gustav Mahler Jugendorchesters steht Teodor Currenzis – auch er ist inzwischen Teil der „Festspielfamilie“. Premiere ist am 26. Juli. Christof Loy nimmt sich nach seiner gefeierten „Cosí fan tutte“ Puccinis „Il trittico“ (ab 29.7.) an. Franz Welser-Möst dirigiert. Asmik Grigorian singt in allen drei Teilen die Hauptrolle. Die dritte Opern-Neuproduktion ist Janáceks „Káta Kabanová “ (Regie: Barrie Kosky, ab 7.8.). Neu einstudiert werden zudem Lydia Steiners „Zauberflöten“-Inszenierung von 2018 – diesmal mit Joana Mallwitz am Pult – und Shirin Neshats Deutung von Verdis „Aida“ (2017). Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ mit Cecilia Bartoli wird von den Pfingstfestspielen übernommen.