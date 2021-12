Doppelspitze soll Tiroler Grüne in Landtagswahl führen

Kufstein – Statt in Präsenz findet die heutige Landesversammlung (Parteitag) der Grünen in Kufstein digital statt. Sie steht nicht nur im Zeichen der Gemeinderatswahlen am 27. Februar, sondern die ein Jahr später stattfindenden Landtagswahlen dürften ebenfalls die Diskussionen dominieren. Schließlich wird der parteiinterne Modus für die Kandidatennominierung geändert. Und zwar gravierend.