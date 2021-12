Alle drei Monate ein Stich? Immunologe Tilg antwortete bei „Tirol Live“

Innsbruck – In jedem Mediziner würden zwei Herzen schlagen, eines, das sich über die Öffnungen freue, und ein anderes, das besorgt sei. So fasste der Leiter der Inneren Medizin 1 in Innsbruck, Herbert Tilg, seine Befindlichkeit zum geplanten Ende des Lockdowns zusammen. Er schloss am Freitag bei „Tirol Live“ mit Anita Heubacher einen fünften Lockdown nach Weihnachten nicht aus. „Wir haben gelernt, dass wir in dieser Pandemie nichts ausschließen können.“