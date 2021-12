Tyrolean Jet Services: Diana Langes will Swarovski-Airline

Die Tyrolean Jet Services soll an Diana Langes gehen.

Wattens – Dass sich der Swarovski-Konzern im Zuge der Krise von seiner Business-Fluglinie Tyrolean Jet Services (TJS) trennen will, hatte das Glitzerunternehmen Ende September gegenüber der TT bestätigt. Dem trend erklärt nun Diana Langes, Präsidentin des Fußball-Bundesligisten WSG Tirol und Tochter des langjährigen Swarovski-Chefs Gernot-Langes-Swarovski, die Fluglinie zu übernehmen. „Ich will Tyrolean Jet Services kaufen“, wird sie zitiert. Der Swarovski-Beirat habe dem Kauf bereits zugestimmt, so Diana Langes gegenüber dem Magazin. Starten soll die Airline Anfang 2022.