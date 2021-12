„Bedrohliche Gesamtentwicklung“: Omar Haijawi-Pirchner im Interview

Anti-Corona-Demo am 8. Dezember in Innsbruck: „Es geht nicht um die einzelne Person, die demonstriert. Wir beobachten aber mit Sorge, dass Randgruppen versuchen, diese Gruppierungen zu infiltrieren.“

Omar Haijawi-Pirchner: Der Staatsschutz ist der polizeiliche Teil. Er versucht, Gefährdungen in der Entstehung zu ersticken. Wenn schon etwas passiert ist, haben wir auch Aufgaben wie Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Aber immer in Zusammenarbeit mit den Justizbehörden. Der Nachrichtendienst kommt schon früher ins Spiel. Er ist ein Frühwarnsystem und soll Bedrohungen, die erst entstehen, frühzeitig erkennen. So wie jetzt die radikalen Corona-Maßnahmengegner. Er soll seine Erkenntnisse zu Papier bringen, damit die politischen Entscheidungsträger informiert sind und reagieren können. Dann können Gesetze folgen. Es geht aber auch darum, weitere Stakeholder einzubinden, auch die Bildungseinrichtungen oder die Länder, damit wir Präventionsmaßnahmen setzen können.

Haijawi-Pirchner: Sie werden von mir nie konkrete Zahlen hören. Das ist so State of the Art bei Nachrichtendiensten. Die Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim BVT war aber nicht verantwortlich für das, was passiert ist. Das war eine Handvoll. Von denen haben wir uns getrennt. Andere haben die Vertrauenswürdigkeitsprüfung nicht gemacht oder nicht bestanden. Der absolute Großteil kommt aber auch jetzt vom BVT.