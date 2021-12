Taigo-Marktstart rückt näher

Wien – Nicht zum ersten Mal hat sich Volkswagen Zeit gelassen, um einem bereits länger erkannten Trend zu folgen. Dieses Mal handelt es sich um die immer stärker nachgefragten Sport-Utility-Vehicle-Coupés. Die Hochbauten mit markantem Dachlinienverlauf waren vor einigen Jahren noch gut betuchten Käufern in der Oberklasse vorbehalten, zuletzt gab es auch Angebote in der Mittelklasse und im Kompaktsegment. Volkswagen hat sich das Treiben lange angesehen und nun darauf reagiert: Nach Jahreswechsel bringen die Wolfsburger den Taigo in den Handel, ein 4,27 Meter langes Modell, das sich von der Länge her dem T-Roc nähert und gemeinsam mit dem T-Cross SUV-affine Käuferschaft in Massen ansprechen soll.